Ковальчик отреагировала на протесты в Беларуси, опубликовав резонансное фото

Двукратная олимпийская чемпионка польская лыжница Юстина Ковальчик отреагировала на протесты, которые проходят в Беларуси. В крупных городах Беларуси уже несколько дней бушуют массовые протеста. Многие беларусы выражают недовольство переизбранием Александра Лукашенко на пост президента страны. Силовики жёстко подавляют уличные акции.

«Эти люди никогда не были жестоки на протестах. Они знают цену всему. Снимают обувь, чтобы не разрушить скамейки», – написала двукратная олимпийская чемпионка в своём «инстаграме», опубликовав фото с протестующими, которые стоят на скамейке без обуви.

Запись можно посмотреть в «твиттере» Юстины.

Эта фотография активно разошлась в интернете и обрела популярность. Её опубликовали многие крупные СМИ.

Ковальчик завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году и в Сочи в 2014 году.