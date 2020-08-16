Иверсен: было трудно читать признание Нортуга о хранении кокаина, он снова обманул себя

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что не мог поверить, когда прочитал признание соотечественника, Петтера Нортуга, в хранении кокаина. Нортуг сообщил, что в его доме обнаружили кокаин.

«Очень удивился и расстроился. Сначала думал, что его аккаунт взломали. Было трудно это читать. Перечитывал снова и снова, чтобы осознать.

Петтер снова сам себя обманул. Его ждёт самая трудная битва. Уверен, он справится. Буду ему настолько хорошим другом, насколько возможно. Он должен принять и понести наказание, получить помощь профессионалов и изменить образ жизни. Ему же всего 34 года, вся жизнь впереди», — цитирует Иверсена VG.

Нортуг заявил, что против него будет возбуждено уголовное дело. Но эксперты считают, что он отделается лёгким наказанием, так как у него нашли менее 50 г кокаина.