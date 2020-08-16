Иверсен: было трудно читать признание Нортуга о хранении кокаина, он снова обманул себя

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен признался, что не мог поверить, когда прочитал признание соотечественника, Петтера Нортуга, в хранении кокаина. Нортуг сообщил, что в его доме обнаружили кокаин.
«Очень удивился и расстроился. Сначала думал, что его аккаунт взломали. Было трудно это читать. Перечитывал снова и снова, чтобы осознать.
Петтер снова сам себя обманул. Его ждёт самая трудная битва. Уверен, он справится. Буду ему настолько хорошим другом, насколько возможно. Он должен принять и понести наказание, получить помощь профессионалов и изменить образ жизни. Ему же всего 34 года, вся жизнь впереди», — цитирует Иверсена VG.
Нортуг заявил, что против него будет возбуждено уголовное дело. Но эксперты считают, что он отделается лёгким наказанием, так как у него нашли менее 50 г кокаина.
- 16 августа 2020
-
15:05
-
14:04
-
13:13
-
01:20
-
00:29
- 15 августа 2020
-
23:33
-
21:13
-
18:59
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
12:02
-
11:21
-
09:57
-
01:35
-
00:21
- 14 августа 2020
-
23:46
-
19:55
-
19:36
-
18:10
-
15:37
-
14:45
-
10:37
-
09:19
-
09:12
-
00:38
- 13 августа 2020
-
23:03
-
21:31
-
18:20
-
17:54
-
17:26
-
16:58