«Легкоатлетическая заложница». Мария Ласицкене поделилась новым фото

Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию. Снимок сделан на фоне известного монумента «Рабочий и колхозница».

«Рабочий и колхозница»… И легкоатлетическая заложница", — написала Ласицкене.

Посмотреть фотографию можно на странице Марии Ласицкене в "Инстаграме".

Ласицкене не раз критически высказывалась о ситуации в российской лёгкой атлетике. Напомним, ВФЛА была обязана выплатить World Athletics штраф в размере $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко. 12 августа штраф был выплачен.