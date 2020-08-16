«Легкоатлетическая заложница». Мария Ласицкене поделилась новым фото

Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую фотографию. Снимок сделан на фоне известного монумента «Рабочий и колхозница».
«Рабочий и колхозница»… И легкоатлетическая заложница", — написала Ласицкене.
Посмотреть фотографию можно на странице Марии Ласицкене в "Инстаграме".
Ласицкене не раз критически высказывалась о ситуации в российской лёгкой атлетике. Напомним, ВФЛА была обязана выплатить World Athletics штраф в размере $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко. 12 августа штраф был выплачен.
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