Чемпионка мира по прыжкам с шестом Сидорова не планирует менять спортивное гражданство
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, специализирующаяся в прыжках с шестом, рассказала, что не планирует менять спортивное гражданство.
«С оптимизмом ли я смотрю в будущее российской лёгкой атлетики? Немного оптимизма не хватает. Рассматривала ли возможность смены гражданства? Пока у меня в планах этого нет. Сейчас я даже об этом не думаю», — приводит слова Сидоровой «Р-Спорт».
29-летняя Сидорова — чемпионка мира (2019), двукратный серебряный призёр чемпионатов мира в помещении (2014, 2018), чемпионка Европы (2014), двукратная победительница (2015, 2019) и бронзовый призёр (2013) чемпионатов Европы в помещении, шестикратная чемпионка России в помещении (2014—2019), двукратная чемпионка России (2014, 2015).
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