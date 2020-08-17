В России появился рейтинг, который покажет, как работают менеджеры команд и спортсменов

28 октября объявят результаты первого в истории независимого рейтинга руководителей в сфере спортивного бизнеса и управления проектами — “Топ-100 профессионалов спортивной индустрии”.
Он поможет выявить лучших руководителей лиг, федераций, профессиональных клубов, проектов в киберспорте, спортивных пиарщиков, маркетологов и других специалистов. Всего в рейтинге будут представлены лидеры среди управленцев в 20 номинациях.
В топ-100 попадут менеджеры, которых заявит профессиональное сообщество и болельщики. До 22 августа все желающие могут предложить самых достойных, по их мнению, кандидатов.
“Такая форма первичного отбора нужна, чтобы обеспечить максимальную объективность. Если претендентов будет выдвигать только жюри, есть риск, что в списках окажутся лишь самые узнаваемые менеджеры. Но медийность не всегда равно эффективность”, — объяснил Артём Милаков, генеральный директор компании-организатора рейтинга Strategium Conference.
Далее пройдёт отсев, когда кандидатов будут проверять на соответствие номинациям, заявленному опыту, степени влияния на спортивную индустрию. На этом этапе в работу включится «Чемпионат.com» — генеральный информационный партнёр топ-100. Эксперты портала помогут составить лонг-лист рейтинга вместе с другими участниками консультативного совета, в который входят ученые, журналисты, представители власти.
Сейчас получено более 400 заявок. Имена участников длинного списка объявят 28 августа.
Среди предложенных кандидатур уже можно найти интересные оппозиции. Например, в номинации “Управление спортивным событием” болельщики заявили менеджеров мероприятий UFC, Fight Nights и федерации бокса.
Кто попадёт в топ-100, определят участники лонг-листа. Они будут ставить оценки своим соперникам и претендентам в смежных номинациях по принципу “все голосуют за всех”. То есть победителей рейтинга можно будет считать профессионалами, реально признанными среди коллег.
Организаторы рейтинга подчеркивают, что в результате в России впервые появится максимально объективная картина рынка спортивных управленцев.
Предложить кандидатуру можно на сайте рейтинга.
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