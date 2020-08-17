Международная федерация плавания порекомендовала перенести сезон Кубка мира на 2021 год

Международная федерация плавания (FINA) порекомендовала перенести сезон-2020 Кубка мира по плаванию на 2021 год.

«Несмотря на то, что города, принимающие Кубок мира в 2020 году, продолжают проявлять интерес в проведении турнира в этом году, рабочая группа FINA, созданная для анализа нынешней ситуации, рекомендует перенести соревнования на следующий год, чтобы обеспечить безопасность спортсменов и всех причастных», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте FINA.

Стало известно, что Казань примет заключительный этап Кубка мира по плаванию сезона-2021. Соревнования станут отборочными к чемпионату мира по плаванию на короткой воде, который пройдёт с 13 по 18 декабря 2021 года в Абу-Даби (ОАЭ).