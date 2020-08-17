Петтеру Нортугу предъявлены обвинения по трём статьям. Одна из них — хранение кокаина

Норвежскому лыжнику Петтеру Нортугу были выдвинуты обвинения в превышении скорости, нахождении за рулем автомобиля в состоянии наркотического опьянения и хранении кокаина. Об этом сообщает газета Verdens Gang.
О проблемах с законом Нортуг ранее признался сам, выложив соответствующий пост на своей странице в «Инстаграме». В ночь на 13 августа его остановила норвежская дорожная полиция за превышение скорости. Тест на наличие в организме Петтера наркотических средств дал положительный результат. Позже в его доме был найден кокаин.
Нортуг официально завершил карьеру в декабре 2018 года, но принимает участие в любительских гонках. В настоящее время Петтер занимается выпуском очков собственной марки и является спонсором Ассоциации лыжных гонок Норвегии.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
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