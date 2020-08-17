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ВФЛА определилась с кандидатурами исполнительного и спортивного директоров

ВФЛА определилась с кандидатурами исполнительного и спортивного директоров
Другие / Лёгкая атлетика 0

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила о назначении Бориса Гришина на пост исполнительного директора, а Светланы Абрамовой — спортивного директора организации.

Гришин с 2016 по 2020 год руководил департаментом государственного регулирования в сфере спорта и международного сотрудничества Минспорта России. Абрамова является заслуженным тренером России, старшим тренером сборных команд России по прыжкам с шестом. Также она является личным тренером чемпионки мира Анжелики Сидоровой.

В 2020 году ВФЛА оказалась в центре скандала после того, как организация не заплатила штраф World Athletics. После этого международная организация заявила, что не будет рассматривать заявки россиян на получение международного статуса. В итоге штраф был выплачен в августе.

Заседание комиссии по восстановлению ВФЛА перенесли на более поздний срок
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