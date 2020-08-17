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«Час без перерыва плясала». Исинбаева показала, как танцевала под «Иванушек International»

«Час без перерыва плясала». Исинбаева показала, как танцевала под «Иванушек International»
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Титулованная спортсменка показала, как танцует под один из хитов популярной в 90-е группы «Иванушки International».

«И что же предшествовало этому танцу… Дети с самого утра: «Мама, пойдём гулять, мама, пойдём гулять, мама пойдём, мама пойдём гулять… АААААААААААААА, у меня сейчас мозг взорвётся.

И что делает муж? Врубает на всю громкость сначала «Руки вверх», а потом мою любимую группу детства, «Иванушки», с песней «Где-то». Меня уже было не остановить… Час без перерыва плясала, пока не устала. Потом залипла в «инста» на страницах 90-е», — написала Исинбаева, выложив видео в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Исинбаевой.

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