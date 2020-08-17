Петтеру Нортугу грозит до двух лет тюремного заключения за хранение кокаина

Норвежский лыжник Петтер Нортуг может провести в тюрьме до двух лет за хранение кокаина, сообщает VG. По данным норвежского издания, Нортуг будет проходить по статье, подразумевающей наказание от денежного штрафа до двухлетнего тюремного заключения.

В свою очередь Халвард Хелле, адвокат Нортуга, призывает пока не спекулировать на теме возможного наказания.

«Об этом пока слишком рано говорить. Результаты теста крови Петтера ещё не пришли. Сейчас он находится под стражей, ему оказывают всю необходимую помощь.

Понимает ли он серьёзность ситуации? Думаю, в этом нет сомнений, если прочитаете его сообщение в социальных сетях, где он рассказал о случившемся», — сказал адвокат.

Напомним, в доме Нортуга обнаружили 50 граммов кокаина. Полиция провела обыск после того, как остановила лыжника за превышение скорости.