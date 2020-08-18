Петтер Нортуг ехал на скорости 168 км/ч, когда его остановила полиция
Норвежский лыжник Петтер Нортуг сильно превысил скорость, после чего его остановила полиция, утверждает VG. По данным источника, скорость «Ягуара», за рулём которого был Нортуг, составляла 168 км/ч.
Полицейские обнаружили, что Нортуг управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После этого они провели обыск в доме спортсмена, где обнаружили около 50 г кокаина.
Теперь титулованному норвежцу грозит тюремное заключение. Его могут посадить на срок до двух лет. Нортуг сотрудничает со следствием и помогает в расследовании. Адвокат спортсмена считает, что пока говорить о возможном наказании лыжника преждевременно.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
У Петтера Нортуга нашли наркотики
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