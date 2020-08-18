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Петтер Нортуг ехал на скорости 168 км/ч, когда его остановила полиция

Петтер Нортуг ехал на скорости 168 км/ч, когда его остановила полиция
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежский лыжник Петтер Нортуг сильно превысил скорость, после чего его остановила полиция, утверждает VG. По данным источника, скорость «Ягуара», за рулём которого был Нортуг, составляла 168 км/ч.

Полицейские обнаружили, что Нортуг управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После этого они провели обыск в доме спортсмена, где обнаружили около 50 г кокаина.

Теперь титулованному норвежцу грозит тюремное заключение. Его могут посадить на срок до двух лет. Нортуг сотрудничает со следствием и помогает в расследовании. Адвокат спортсмена считает, что пока говорить о возможном наказании лыжника преждевременно.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

У Петтера Нортуга нашли наркотики
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