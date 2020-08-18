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Сломавший ноги при приседании со штангой пауэрлифтер показал последствия страшной травмы

Сломавший ноги при приседании со штангой пауэрлифтер показал последствия страшной травмы
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский пауэрлифтер Александр Седых, получивший страшную травму, на своей странице в "Инстаграме" опубликовал фотографию, сделанную после операции.

«Пусть сегодняшний день станет отправной точкой в мир восстановления. Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще!» — написал Седых.

Фото: https://www.instagram.com/sedykh_powerlifting_msk/

Выполняя приседание со штангой весом 400 кг, спортсмен упал на настил, штанга накрыла его сверху. С места проведения турнира (соревнования проходили в Долгопрудном) его увезли в больницу, где оперировали на протяжении шести часов.

«Никогда не думал, что подобное может случиться со мной. Думал всегда, это там где-то, с кем-то, только не с тобой. Но ошибся, судьба преподносит яркие сюрпризы в твою жизнь! Чтобы ты не думал, что у тебя все гладко», — прокомментировал Седых.

Российский пауэрлифтер получил жуткую травму, приседая со штангой. Видео
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