Сломавший ноги при приседании со штангой пауэрлифтер показал последствия страшной травмы

Российский пауэрлифтер Александр Седых, получивший страшную травму, на своей странице в "Инстаграме" опубликовал фотографию, сделанную после операции.

«Пусть сегодняшний день станет отправной точкой в мир восстановления. Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще!» — написал Седых.

Выполняя приседание со штангой весом 400 кг, спортсмен упал на настил, штанга накрыла его сверху. С места проведения турнира (соревнования проходили в Долгопрудном) его увезли в больницу, где оперировали на протяжении шести часов.

«Никогда не думал, что подобное может случиться со мной. Думал всегда, это там где-то, с кем-то, только не с тобой. Но ошибся, судьба преподносит яркие сюрпризы в твою жизнь! Чтобы ты не думал, что у тебя все гладко», — прокомментировал Седых.