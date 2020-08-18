Сломавший ноги при приседании со штангой пауэрлифтер показал последствия страшной травмы

Российский пауэрлифтер Александр Седых, получивший страшную травму, на своей странице в "Инстаграме" опубликовал фотографию, сделанную после операции.
«Пусть сегодняшний день станет отправной точкой в мир восстановления. Через 10 дней снимут швы, уже будет чуть проще!» — написал Седых.
Фото: https://www.instagram.com/sedykh_powerlifting_msk/
Выполняя приседание со штангой весом 400 кг, спортсмен упал на настил, штанга накрыла его сверху. С места проведения турнира (соревнования проходили в Долгопрудном) его увезли в больницу, где оперировали на протяжении шести часов.
«Никогда не думал, что подобное может случиться со мной. Думал всегда, это там где-то, с кем-то, только не с тобой. Но ошибся, судьба преподносит яркие сюрпризы в твою жизнь! Чтобы ты не думал, что у тебя все гладко», — прокомментировал Седых.
- 18 августа 2020
-
09:26
-
00:55
-
00:20
- 17 августа 2020
-
23:22
-
19:59
-
17:34
-
14:24
-
14:02
-
13:35
-
13:12
-
11:49
-
10:38
-
09:58
-
09:25
- 16 августа 2020
-
21:53
-
19:17
-
18:38
-
17:45
-
15:05
-
14:04
-
13:13
-
01:20
-
00:29
- 15 августа 2020
-
23:33
-
21:13
-
18:59
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
15:50
-
15:36
-
14:36
-
12:02
-
11:21
-
09:57