Хальфварссон — о сотрудничестве с Нортугом: лучше помогу другу, чем отвернусь от него

Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал ситуацию с Петтером Нортугом.

«Произошеднее очень печально. Надеюсь, он получает и принимает необходимую помощь. Слишком рано говорить о том, как это повлияет на наше сотрудничество. Я поговорю со своим агентом, но я не знаю, поможет ли разрыв соглашения Петтеру в его ситуации. Я лучше помогу другу, чем отвернусь от него», — приводит слова Хальфварссона VG.

Напомним, в ноябре 2019 года Хальфварссон заключил с Нортугом спонсорское соглашение.

В начале августа Нортуга остановили на дороге за превышение скорости. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В доме спортсмена был проведён обыск и полиция обнаружила около 50 г кокаина.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.