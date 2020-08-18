Хальфварссон — о сотрудничестве с Нортугом: лучше помогу другу, чем отвернусь от него

Шведский лыжник Калле Хальфварссон прокомментировал ситуацию с Петтером Нортугом.
«Произошеднее очень печально. Надеюсь, он получает и принимает необходимую помощь. Слишком рано говорить о том, как это повлияет на наше сотрудничество. Я поговорю со своим агентом, но я не знаю, поможет ли разрыв соглашения Петтеру в его ситуации. Я лучше помогу другу, чем отвернусь от него», — приводит слова Хальфварссона VG.
Напомним, в ноябре 2019 года Хальфварссон заключил с Нортугом спонсорское соглашение.
В начале августа Нортуга остановили на дороге за превышение скорости. Позже выяснилось, что он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В доме спортсмена был проведён обыск и полиция обнаружила около 50 г кокаина.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
- 18 августа 2020
-
15:21
-
14:47
-
12:08
-
11:27
-
10:22
-
09:26
-
00:55
-
00:20
- 17 августа 2020
-
23:22
-
19:59
-
17:34
-
14:24
-
14:02
-
13:35
-
13:12
-
11:49
-
10:38
-
09:58
-
09:25
- 16 августа 2020
-
21:53
-
19:17
-
18:38
-
17:45
-
15:05
-
14:04
-
13:13
-
01:20
-
00:29
- 15 августа 2020
-
23:33
-
21:13
-
18:59
-
17:42
-
17:00
-
16:50
-
15:50