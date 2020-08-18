Ласицкене: мы сейчас плаваем как сопли в космосе. Доверие к ВФЛА, ОКР и Минспорту потеряно

Российская легкоатлетка, трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене раскритиковала спортивные власти России за недостаточную поддержку и помощь спортсменам.

«Если бы сегодня было 1 июля, то можно было бы о чём-то говорить. Но 1 июля прошло, долг не был выплачен вовремя, и очень многое развернулось к нам нехорошим местом. Федерация, Министерство спорта России и Олимпийский комитет России, я считаю, делали недостаточно для того, чтобы помочь спортсменам и защитить их, поэтому мы сейчас плаваем как сопли в космосе. Было сделано недостаточно, доверие потеряно с моей стороны точно», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».

Напомним, ВФЛА была обязана выплатить World Athletics штраф в размере $ 5 млн до 1 июля, однако сделано это не было. В результате переговоров сторон срок выплаты задолженности был продлён до 15 августа. К пяти миллионам добавилась сумма в $ 1,31 млн, что является издержками World Athletics на расследование дел российских спортсменов. 12 августа штраф был выплачен.