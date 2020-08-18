Более 100 спортсменов потребовали признать выборы президента Беларуси недействительными

Более 100 спортсменов и людей, причастных к белорусскому спорту, написали открытое письмо с требованием признать президентские выборы недействительными. В письме говорится, что подписавшиеся категорически осуждают фальсификации результатов выборов и проявление грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан, сообщает Прессбол.
Подписавшиеся потребовали признать результаты выборов недействительными, провести повторные выборы, отправить в отставку действующий состав Центральной избирательной комиссии, освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций, остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и наказать виновных в избиениях мирного населения.
По официальным данным, президентские выборы выиграл действующий глава страны Александр Лукашенко. После публикации результатов выборов в стране начались акции протеста, которые жёстко подавляют силовики.
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