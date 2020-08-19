«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, «Вашингтон» не вылетел из Кубка Стэнли. Главное к утру

«ПСЖ» — в финале Лиги чемпионов, «Вашингтон» продолжает больбоу в плей-офф НХЛ, «Бавария» уволила тренера, которого обвинили в расизме. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. «ПСЖ» впервые вышел в финал Лиги чемпионов



2. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче плей-офф Кубка Стэнли и пока избежал вылета из Кубка Стэнли.

3. РПЛ: «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал», «Химки» уступили «Тамбову».

4. «Лацио» намекнул на непроядочность испанца Давида Сильвы, чей переход в итальянский клуб сорвался.

5. Владимир Тарасенко покинул расположение «Сент-Луиса» из-за проблем с плечом.

6. Главным тренером «Барселоны» станет Рональд Куман.

7. «Бавария» уволила тренера, обвиняемого в расизме.

8. В дебютном матче за «Кайрат» Вагнер Лав отдал голевую передачу.