«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов, «Вашингтон» не вылетел из Кубка Стэнли. Главное к утру

«ПСЖ» — в финале Лиги чемпионов, «Вашингтон» продолжает больбоу в плей-офф НХЛ, «Бавария» уволила тренера, которого обвинили в расизме. Эти и другие новости в традиционной утренней подборке «Чемпионата».
1. «ПСЖ» впервые вышел в финал Лиги чемпионов
2. «Вашингтон» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в четвёртом матче плей-офф Кубка Стэнли и пока избежал вылета из Кубка Стэнли.
3. РПЛ: «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал», «Химки» уступили «Тамбову».
4. «Лацио» намекнул на непроядочность испанца Давида Сильвы, чей переход в итальянский клуб сорвался.
5. Владимир Тарасенко покинул расположение «Сент-Луиса» из-за проблем с плечом.
6. Главным тренером «Барселоны» станет Рональд Куман.
7. «Бавария» уволила тренера, обвиняемого в расизме.
8. В дебютном матче за «Кайрат» Вагнер Лав отдал голевую передачу.
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