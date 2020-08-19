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«В любой непонятной ситуации ложись спать». Гимнастка Селезнёва показала растяжку

«В любой непонятной ситуации ложись спать». Гимнастка Селезнёва показала растяжку
Другие / Водные виды спорта 0

Российская гимнастка Екатерина Селезнёва продемонстрировала впечатляющую растяжку. Спортсменка опубликовала новую запись в своём «инстаграме».

«В любой непонятной ситуации ложись спать», — подписала фото Селезнёва.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.

25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).

Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.

Гимнастка Селезнёва показала растяжку в лифте, стоя на одной ноге
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