«В любой непонятной ситуации ложись спать». Гимнастка Селезнёва показала растяжку
Российская гимнастка Екатерина Селезнёва продемонстрировала впечатляющую растяжку. Спортсменка опубликовала новую запись в своём «инстаграме».
«В любой непонятной ситуации ложись спать», — подписала фото Селезнёва.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Селезнёвой.
25-летняя Селезнёва завоевала на прошлогоднем чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку (Азербайджан) две золотые (в упражнениях с обручем и в командных упражнениях) и одну бронзовую (в упражнениях с лентой) медали. Помимо этого в прошлом году спортсменка завоевала четыре золотые медали на летней Универсиаде в Неаполе (Италия).
Екатерина Селезнёва является заслуженным мастером спорта, многократной чемпионкой России, двукратной обладательницей Кубка мира.
Гимнастка Селезнёва показала растяжку в лифте, стоя на одной ноге
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