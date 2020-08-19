Юлия Белорукова: обычно тоска съедает людей, меня же мотивирует

Российская лыжница Юлия Белорукова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка рассказала о мотивации и психологическом настрое.

«Моя психология отличается от многих людей. Не буду вдаваться в подробности, просто скажу, что я счастлива. Счастлива быть здесь, в команде, притом скучая по своей любимой семье! Обычно тоска съедает людей. Меня же мотивирует. Сложно прийти к тому, что не нужно разрываться между двух огней, дико сложно морально! Но когда ты понимаешь, что любовь, это не равно присутствие 24/7, это самое высокое чувство, которое проносишь и через тысячи километров, тогда вырастают крылья. Всем любви! И неважно, какая она, где находится, как выглядит. Пусть просто живёт в вас», — написала Белорукова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Сезон-2019/2020 спортсменка пропустила из-за рождения сына. 25-летняя спортсменка — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете. Заслуженный мастер спорта России, лейтенант Вооружённых сил РФ (2018).