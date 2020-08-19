Юлия Ефимова процитировала песню Imagine Dragons и выложила новые фото в купальнике

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка вспомнила песню группы Imagine Dragons и выложила две фотографии в белом купальнике.
«Whatever it takes. Чего бы это ни стоило,
'Cause I love the adrenaline in my veins. Ведь я люблю ощущать адреналин в своих венах.
I do whatever it takes. Я делаю всё возможное,
'Cause I love how it feels when I break the chains. Ведь мне нравится то, что я ощущаю, когда ломаю свои оковы,
Whatever it takes. Чего бы это ни стоило!» — написала Ефимова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» пловчихи.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов: 17 медалей (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).
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