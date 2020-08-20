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ВФЛА направит World Athletics обновлённую дорожную карту на следующей неделе

ВФЛА направит World Athletics обновлённую дорожную карту на следующей неделе
Другие / Лёгкая атлетика 0

Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на следующей неделе направит в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) итоговый вариант дорожной карты восстановления организации. Предоставление новой дорожной карты является одним из условий восстановления организации в правах.

«20 августа, я думаю, будет рассмотрен предпоследний вариант обновлённой дорожной карты. Сегодня на заседании должны прозвучать заключительные предложения. После того как все они будут учтены, я думаю, мы на следующей неделе соберёмся опять, обсудим окончательный вариант и отправим его в World Athletics», — цитирует секретаря ВФЛА Андрея Конокотина ТАСС.

Ранее ВФЛА погасила задолженность перед World Athletics. Российская организация заплатила штраф в размере $ 6,3 млн, который был начислен за допинговые нарушения.

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