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В Москве на соревнованиях погибла воздушная гимнастка

В Москве на соревнованиях погибла воздушная гимнастка
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Воздушная гимнастка Елена Кустова скончалась во время соревнований по эквилибристике в Москве. Трагедия произошла 18 августа на Серпуховском валу.

Спортсменка участвовала в турнире по слэклайну (хождение по натянутой стропе). Во время выполнения одного из упражнений произошла поломка снаряжения. В итоге в голову спортсменке попал металлический кусок оборудования.

На место происшествия в течение 10 минут приехала скорая помощь. Спасти девушку врачам уже не удалось, сообщает страница «ВКонтакте» SlackTribe.

Кустова также являлась тренером. Её воспитанница Евгения Асонова получила тяжёлые травмы после падения с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Латвии. Спортсменка сломала позвонки и повредила спинной мозг.

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