В Москве на соревнованиях погибла воздушная гимнастка
Воздушная гимнастка Елена Кустова скончалась во время соревнований по эквилибристике в Москве. Трагедия произошла 18 августа на Серпуховском валу.
Спортсменка участвовала в турнире по слэклайну (хождение по натянутой стропе). Во время выполнения одного из упражнений произошла поломка снаряжения. В итоге в голову спортсменке попал металлический кусок оборудования.
На место происшествия в течение 10 минут приехала скорая помощь. Спасти девушку врачам уже не удалось, сообщает страница «ВКонтакте» SlackTribe.
Кустова также являлась тренером. Её воспитанница Евгения Асонова получила тяжёлые травмы после падения с восьмиметровой высоты на соревнованиях в Латвии. Спортсменка сломала позвонки и повредила спинной мозг.
- 20 августа 2020
-
15:02
-
12:55
-
11:56
-
11:41
-
00:34
- 19 августа 2020
-
21:55
-
21:41
-
19:14
-
17:28
-
15:20
-
12:10
-
10:24
-
09:42
-
09:27
-
08:31
- 18 августа 2020
-
22:39
-
22:20
-
19:26
-
18:58
-
17:28
-
15:21
-
14:47
-
12:08
-
11:27
-
10:22
-
09:26
-
00:55
-
00:20
- 17 августа 2020
-
23:22
-
19:59
-
17:34
-
14:24
-
14:02
-
13:35
-
13:12
Партнерский контент