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В ВФЛА обсудили проект плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу

В ВФЛА обсудили проект плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу
Другие / Лёгкая атлетика 0

Сегодня, 20 августа, в режиме видео-конференц-связи состоялось очередное заседание комиссии по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics.

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации лёгкой атлетики, члены комиссии обсудили проект плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. Каждый из участников перечислил свои предложения и замечания, которые будут внесены в итоговый документ.

Согласно решению совета World Athletics от 30 июля 2020 года комиссия по восстановлению членства ВФЛА в WA должна предоставить в рабочую группу World Athletics в срок до 31 августа план по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу. Со своей стороны рабочая группа WA в срок до 30 сентября может внести в данный документ свои дополнения и корректировки.

Выплата штрафа, произведённая ВФЛА в утверждённый World Athletics срок, и согласование плана с соблюдением необходимых сроков, позволит российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и вернёт ВФЛА возможность начать процесс восстановления членства в World Athletics.

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