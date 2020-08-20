Карлсен обыграл Накамуру в Гранд-финале Magnus Carlsen Chess Tour благодаря цвету фигур

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен стал победителем финальной серии онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour. В седьмой, решающий игровой день он нанёс поражение американцу Хикару Накамуре, невзирая на то что у каждого из них было поровну очков.



Первые четыре партии матча игрового дня завершились со счётом 2:2, в двух блицах шахматисты одержали по одной победе. «Армагеддон» завершился также вничью. Тем не менее общая победа досталась Карлсену, так как в «армагеддоне» он играл чёрными фигурами. Итоговый счёт в серии — 4:3.



В Гранд-финале участвовало четыре гроссмейстера, показав наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.



Призовой фонд Гранд-финала составил $ 300 тыс., из них $ 140 тыс. досталось победителю. Призовой фонд всей серии соревнований — $ 1 млн.