Клебо — о проблемах Нортуга с кокаином: это тотальная ошибка, неприемлемый поступок

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал скандальную ситуацию, в которую попал двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг. В социальных сетях норвежец признался, что полиция обнаружила в его доме наркотики.



«Смотрю на ситуацию с двух сторон. С одной стороны, есть совершённый поступок, с другой — человек Петтер Нортуг, личность. Да, он должен нести ответственность и как водитель автомобиля, и как образец для подражания. Его ошибка тотальна, ведь безопасность на дороге зависит от каждого из участников движения. То, что он сделал, абсолютно неприемлемо.



Надеюсь, близкие Петтера ему помогут — сейчас он очень нуждается в поддержке. Он должен вернуться туда, где был раньше. Надеюсь, он сможет найти свой путь.



Вокруг нас всегда должны быть люди, которым хватит смелости сказать вам правду в лицо или сказать «нет». Как минимум ими должны быть друзья и семья, кому не важно, насколько быстро вы катаетесь на лыжах», — цитирует Клебо TV2.



Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

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