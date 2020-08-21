Глава ФЛАБ — о фразе «Лукашенко — не мой президент»: моя прежняя позиция была заблуждением

Президент Федерации лёгкой атлетики Беларуси (ФЛАБ) Вадим Девятовский пояснил своё заявление по отношению к президенту страны Александру Лукашенко. Ранее он написал на своей странице в «Фейсбуке» фразу «Лукашенко — не мой президент».



«Моя прежняя позиция – это заблуждение. Это было предательство себя. Это важно. На моей странице в Фэйсбук – это мое заявление. Не думайте, что меня взломали.



Все очевидно. Я написал это – и мне стало очень легко. Почему решил это написать? Потому что это правда. Я действительно так думаю. Поверьте, мне говорить сейчас это очень легко, мне стало гораздо легче. Простите, у меня всё», — цитирует Вадима «Трибуна».



Стоит отметить, что 4 августа позиция Девятовского по отношению к Лукашенку была иной. Комментируя послание президента к белорусскому народу, Вадим написал:



«Очень эмоциональное, как никогда, выступление президента страны!



Всё, о чем сказал президент, понятно и очевидно. Видно, что каждое слово говорится от сердца и с неподдельной заботой о стране и ее будущем! Вперёд Беларусь!»

Девятовский возглавляет ВЛАБ с 2014 года. В период с 2012 по 2019 год являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.

9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно официальным данным, победил действующий президент страны Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. После объявления официальных результатов в стране начались массовые акции протеста. В крупнейших городах Беларуси местные жители начали строить баррикады, происходят столкновения с правоохранителями, который жёстко задерживают протестующих.