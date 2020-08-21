Призёр Олимпиады в Сочи Черноусов пока не получил разрешение выступать за Швейцарию

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года Илья Черноусов продолжает оформлять документы для получения швейцарского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Швейцарии.
«У Ильи Черноусова пока нет швейцарского паспорта — запрос находится на рассмотрении. Пока его нет, он не может выступать за Швейцарию», — сообщает представитель Федерации лыжного спорта Швейцарии.
33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге одобрила FIS, ещё в мае текущего года. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам — Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.
Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.
- 21 августа 2020
-
14:55
-
14:17
-
14:07
-
13:44
-
12:36
-
11:25
-
10:09
- 20 августа 2020
-
23:38
-
22:16
-
20:28
-
17:54
-
16:44
-
15:02
-
12:55
-
11:56
-
11:41
-
00:34
- 19 августа 2020
-
21:55
-
21:41
-
19:14
-
17:28
-
15:20
-
12:10
-
10:24
-
09:42
-
09:27
-
08:31
- 18 августа 2020
-
22:39
-
22:20
-
19:26
-
18:58
-
17:28
-
15:21
-
14:47
-
12:08