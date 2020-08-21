Призёр Олимпиады в Сочи Черноусов пока не получил разрешение выступать за Швейцарию

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи 2014 года Илья Черноусов продолжает оформлять документы для получения швейцарского гражданства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию лыжного спорта Швейцарии.



«У Ильи Черноусова пока нет швейцарского паспорта — запрос находится на рассмотрении. Пока его нет, он не может выступать за Швейцарию», — сообщает представитель Федерации лыжного спорта Швейцарии.



33-летний россиянин подал заявку на переход в другую сборную, который в итоге одобрила FIS, ещё в мае текущего года. При этом за сборную России Черноусов не выступал с 2016 года.



На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Черноусов занял третье место в марафоне. Тогда россиянин уступил лишь соотечественникам — Александру Легкову, завоевавшему золото, и Максиму Вылегжанину, ставшему серебряным призёром.



Черноусова со Швейцарией связывает супруга Селина Гаспарин. Швейцарская биатлонистка на Олимпиаде в Сочи завоевала серебряную медаль. У Гаспарин и Черноусова две дочери.