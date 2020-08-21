«У меня серьёзные проблемы с наркотиками». Петтер Нортуг выступил на пресс-конференции

Норвежский лыжник Петтер Нортуг созвал пресс-конференцию, посвящённую истории с его задержанием дорожной полицией в состоянии наркотического опьянения. Позже в его доме также был найден кокаин.
«У меня серьёзные проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Это то, что я должен признать. Ранее я не воспринимал это всерьёз и скрывал от окружающих.
Всё началось после завершения карьеры. Впервые кокаин я употребил в январе 2019 года. Употреблял его во время вечеринок, но были и периоды, когда я принимал его от трёх до пяти раз в неделю — это входило в систему. Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь.
Что касается последнего инцидента, то я признаю, что ехал со скоростью более 200 км/час и зачем-то даже снимал это на видео. Всё это неловко и по-идиотски», — цитирует Петтера Dagbladet.
Бывший лыжник также заявил, что отменяет все планы на ближайшее время — он проведёт время с семьёй и сосредоточится на том, чтобы прийти в себя. Также он заявил, что готов понести наказание и готов даже к полноценному тюремному заключению.
Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.
- 21 августа 2020
-
14:07
-
13:44
-
12:36
-
11:25
-
10:09
- 20 августа 2020
-
23:38
-
22:16
-
20:28
-
17:54
-
16:44
-
15:02
-
12:55
-
11:56
-
11:41
-
00:34
- 19 августа 2020
-
21:55
-
21:41
-
19:14
-
17:28
-
15:20
-
12:10
-
10:24
-
09:42
-
09:27
-
08:31
- 18 августа 2020
-
22:39
-
22:20
-
19:26
-
18:58
-
17:28
-
15:21
-
14:47
-
12:08
-
11:27
-
10:22