«У меня серьёзные проблемы с наркотиками». Петтер Нортуг выступил на пресс-конференции

Норвежский лыжник Петтер Нортуг созвал пресс-конференцию, посвящённую истории с его задержанием дорожной полицией в состоянии наркотического опьянения. Позже в его доме также был найден кокаин.



«У меня серьёзные проблемы со злоупотреблением психоактивных веществ, включая алкоголь и наркотики. Это то, что я должен признать. Ранее я не воспринимал это всерьёз и скрывал от окружающих.



Всё началось после завершения карьеры. Впервые кокаин я употребил в январе 2019 года. Употреблял его во время вечеринок, но были и периоды, когда я принимал его от трёх до пяти раз в неделю — это входило в систему. Я достиг дна своей жизни, и мне нужна помощь.



Что касается последнего инцидента, то я признаю, что ехал со скоростью более 200 км/час и зачем-то даже снимал это на видео. Всё это неловко и по-идиотски», — цитирует Петтера Dagbladet.



Бывший лыжник также заявил, что отменяет все планы на ближайшее время — он проведёт время с семьёй и сосредоточится на том, чтобы прийти в себя. Также он заявил, что готов понести наказание и готов даже к полноценному тюремному заключению.



Нортуг — двукратный олимпийский чемпион (2010), 13-кратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира.

Петтеру Нортугу грозит до двух лет тюремного заключения за хранение кокаина