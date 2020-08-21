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«Газпром-Югра» сыграет с «КПРФ» в финале чемпионата России по мини-футболу

«Газпром-Югра» сыграет с «КПРФ» в финале чемпионата России по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0

«Газпром-Югра» сыграет с «КПРФ» в финале чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Это стало известно после пятого решающего матча полуфинальной серии между клубом из Югорска и екатеринбургской «Синарой».

Если «КПРФ» всухую выиграл серию с «Тюменью» — 3-0, то во второй паре для выявления сильнейшего понадобились все пять матчей. В решающем «Газпром-Югра» обыграл «Синару» со счётом 3:1. Голы в составе победителей забили Дмитрий Лысков, Катата и Иван Чишкала. У «Синары» отличился Валерий Дёмин. Клуб из Югорска выиграл серию со счетом 3-2 и пробился в финал.

«Газпром-Югра» — двукратный чемпион России, КПРФ во второй раз за последние два года вышел в финал. В сезоне-2019 московский клуб уступил «Тюмени».

Чемпионат России. Суперлига. 1/2 финала. Пятый матч

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0).

Счёт в серии — 3-2.

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