«Газпром-Югра» сыграет с «КПРФ» в финале чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги. Это стало известно после пятого решающего матча полуфинальной серии между клубом из Югорска и екатеринбургской «Синарой».
Если «КПРФ» всухую выиграл серию с «Тюменью» — 3-0, то во второй паре для выявления сильнейшего понадобились все пять матчей. В решающем «Газпром-Югра» обыграл «Синару» со счётом 3:1. Голы в составе победителей забили Дмитрий Лысков, Катата и Иван Чишкала. У «Синары» отличился Валерий Дёмин. Клуб из Югорска выиграл серию со счетом 3-2 и пробился в финал.
«Газпром-Югра» — двукратный чемпион России, КПРФ во второй раз за последние два года вышел в финал. В сезоне-2019 московский клуб уступил «Тюмени».
Чемпионат России. Суперлига. 1/2 финала. Пятый матч
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Синара» (Екатеринбург) — 3:1 (1:0).
Счёт в серии — 3-2.
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