Юлия Ефимова поделилась солнечной фотографией с Гавайских островов

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова на своей странице в «Инстаграме» опубликовала снимок в ярком солнечно-красном наряде. Спортсменка сфотографировалась на берегу океана в местечке Каполей на Гавайских островах.

«Алоха, пятницы всем», — подписала фотографию Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории ЧМ по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях (15).