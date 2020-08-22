Анжелика Сидорова: пропустить сезон или отнестись спустя рукава — точно не вариант

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова рассказала, что ещё не приняла решения об участии в сентябрьском чемпионате России, который пройдёт в Челябинске.
На всероссийском турнире по прыжкам с шестом «Всегда», прошедшем в Москве, Сидорова показала третий результат сезона в мире — 4,80 м.
«На чемпионат России нет особо ни мотивации, ни желания. Если не хватит соревновательной практики и нужно будет ещё где-то попрыгать, тогда поеду. Но пока точно не могу ничего сказать.
Обидно ли, что не выступлю в «Бриллиантовой лиге» в этом сезоне? Конечно. Может, я чуть спокойнее, чем в прошлые годы, потому что соревнований во всём мире немного и мои иностранные соперницы тоже мало где выступают. Есть впечатление, что прыгать негде, и поэтому не так сильно расстраиваешься от того, что сидишь дома. Но, с другой стороны, когда я понимаю, что даже не в самой оптимальной форме готова показывать хороший результат, становится обидно.
Не думала ли вообще пропустить нынешний сезон? Даже мысли такой не было. Этот сезон очень важен как подготовка к будущему, олимпийскому. Это ключевой этап на пути к следующему году. Поэтому просто пропустить его или отнестись спустя рукава — точно не вариант», — приводят слова Сидоровой «Известия».
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