Российские шахматисты одержали три победы во второй день онлайн-олимпиады ФИДЕ

Сборная России по шахматам упрочила лидерство в подгруппе после второго игрового дня онлайн-олимпиады ФИДЕ. Два матча из трёх россияне выиграли с разгромным счётом 6:0 — так завершились встречи с соперниками из команд Алжира и Марокко. В первом противостоянии победы одержали Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Александра Костенюк, Валентина Гунина, Алексей Сарана и Маргарита Потапова. Во втором — Александр Грищук, Артемьев, Костенюк, Гунина, Андрей Есипенко и Потапова.



В матче с сильной командой Англии сборная России одержала победу со счётом 5:1. Выиграли свои партии Дубов, Александра Горячкина, Есипенко и Полина Шувалова, вничью с соперниками сыграли Грищук и Екатерина Лагно.



Российская команда сохраняет лидерство в группе С, имея в активе 12 матчевых очков. На 2 очка отстаёт сборная Армении, на 4 очка — румыны и англичане.



В воскресенье, 23 августа состоятся заключительные три тура группового этапа. Россияне сыграют с командами Египта, Армении и Румынии. Победители каждой группы напрямую проходят в четвертьфинал. Еще 4 путёвки в плей-офф разыграют 27 августа команды, занявшие в отборочных группах вторые и третьи места.