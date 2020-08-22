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Мо Фарах станет пейсмейкером на Лондонском марафоне

Мо Фарах станет пейсмейкером на Лондонском марафоне
Другие / Лёгкая атлетика 0

Четырёхкратный олимпийский чемпион британец Мо Фарах станет пейсмейкером на Лондонском марафоне, который из-за коронавируса был перенесён и состоится 4 октября.

«Лондонский марафон был очень важен для меня с тех пор, когда я был ещё школьником. Когда меня попросили стать пейсмейкером, я решил, что будет очень здорово помочь. Я в хорошей форме, нахожусь в Лондоне, и этот забег укладывается в мою тренировочную программу», – приводит слова Фараха ВВС.

Пейсмейкер — человек, который задаёт темп бегунам на длинные дистанции. Фарах финишировал третьим на Лондонском марафоне в 2018 году и пятым в прошлом году. В 2020-м маршрут марафона пройдёт по кругу длиной полторы мили в центре Лондона. Будут предприняты все необходимые меры безопасности.

BBC опубликовала новую часть расследования тёмного прошлого Фараха
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