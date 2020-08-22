Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Ляйсан Утяшева: лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек

Ляйсан Утяшева: лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек
Другие / Прочие виды спорта 0

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о принципах, которых она придерживается в питании летом.

«Давно не делилась своим рационом… Отвечаю на ваши вопросы. Лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс… Уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться…

Итак, мой #musthave этим летом.

1. До завтрака (до наступления жары)
— обязательно стакан воды натощак комнатной температуры
— пробежка на природе 20 минут

2. Завтрак
— вода комнатной температуры
— фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат)

3. Обед
— вода всегда перед едой
— запечённая лёгкая рыба/креветки/любые морепродукты или филе курицы/индейки плюс сырые овощи

4. Ужин
— вода
— стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть)

Сон — лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка). Отказалась от кофе летом (он понадобится нам осенью), от сладкой холодной газированной воды, от холодных молочных коктейлей. И взяла за практику 3 раза в неделю устраивать инфодетокс (без телефона, компа и т. д.)», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020