Ляйсан Утяшева: лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек

Двукратная чемпионка Европы в командном зачёте, обладательница Кубка мира — 2001/2002 по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева рассказала о принципах, которых она придерживается в питании летом.



«Давно не делилась своим рационом… Отвечаю на ваши вопросы. Лето — прекрасное время для перезагрузки пищевых привычек. Дать себе шанс на детокс… Уважаю и практикую 16/8 (интервальное голодание), тем более в жару намного проще разгружаться…

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Итак, мой #musthave этим летом.

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1. До завтрака (до наступления жары)

— обязательно стакан воды натощак комнатной температуры

— пробежка на природе 20 минут

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2. Завтрак

— вода комнатной температуры

— фрукты, ягоды (из них можно сделать смузи или салат)

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3. Обед

— вода всегда перед едой

— запечённая лёгкая рыба/креветки/любые морепродукты или филе курицы/индейки плюс сырые овощи

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4. Ужин

— вода

— стараюсь не есть после 20:00 и засыпать с детьми в 23:00 (нет соблазна что-то подъесть)

Сон — лучшее, что вы можете дать себе в отпуске (полная перезагрузка). Отказалась от кофе летом (он понадобится нам осенью), от сладкой холодной газированной воды, от холодных молочных коктейлей. И взяла за практику 3 раза в неделю устраивать инфодетокс (без телефона, компа и т. д.)», — написала Утяшева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ляйсан Утяшевой в «Инстаграме».