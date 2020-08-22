«Игры колхозников 1968 года выглядели круче!» Легкоатлет — о мемориале братьев Знаменских

Российский легкоатлет Андрей Фарносов, специализирующийся в беге на 3000 м с препятствиями, рассказал, в каких условиях проходил в Смоленске перенесённый из Московской области мемориал братьев Знаменских.

«Вместо эпиграфа: Давайте штрафовать!!!



Про лёгкую атлетику замолвите слово… А говорить тут не приходится. Из тех, кто наблюдал за происходящим в Смоленске, мало кто вообще реально понял, что это было! Что-то мне подсказывает, что сельские игры колхозников образца 1968 года выглядели гораздо круче! Я даже не хочу описывать состояние дорожки… Но тот человек, который принимал решение о её ремонте, мне кажется, должен был как минимум застрелиться из лука при виде этого произведения искусства!

Тут можно много говорить и о том, что нет человека в ВФЛА, который может принимать волевые решения, и о том, что никто не понесёт ответственности за то, что решили проводить соревнования на убитом стадионе! Но почему-то сегодня в Подольске состоялся мемориал Абрамова, провели его на хорошей дорожке. Провели в Московской области, в той же Московской области, где запретили проводить Знаменские! WTF!?

Чем дальше, тем вопросов больше, а главный из них — доколе?! Доколе это будет продолжаться?! Пора бы уже понять, кто самое слабое звено, кто тянет всех ко дну. Ни в одной стране, где легкоатлетическая команда больше чем 5 человек, нереально увидеть ту порнографию, которую мы видели в Смоленске! Если функционеров ВФЛА не могут отстранить от работы на 4 года, значит надо штрафовать рублём!

Вместо P. S. Всё банально — есть версия, что «ревизор» из ВФЛА, который должен был проконтролировать процесс «ремонта» дорожки, решил не ехать в Смоленск, а просто позвонить — узнать, как и что. Молодец. Садись — два! С родителями в школу! А нет, просто расстрел, потому что это халатность и в чистом виде вредительство!



Вообще, спортсмены в России зажрались, стадион им подавай! Скажите спасибо, что не в поле бежали (выдержка из интервью неизвестного чиновника на хорошей машине)», — написал Фарносов на своей странице в «Фейсбуке».