Сергей Шубенков показал самое тяжёлое упражнение барьериста. Видео

Российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал новую запись в «Инстаграме». Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике, выступающий в беге на 110 м с барьерами, показал видео с тренировок.

«А я всё жду свой допуск, а пока делаю самое тяжёлое в жизни барьериста упражнение — бег в один шаг (15 барьеров через 3,7 м)», — написал Шубенков в своём «инстаграме», выложив видео.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шубенкова.

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатила в срок штраф World Athletics за допинговые скандалы. В итоге международная организация прекратила рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Позже ВФЛА выплатила штраф.

Ряд российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, допустили возможность смены спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг ВФЛА.