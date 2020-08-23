Сергей Шубенков показал самое тяжёлое упражнение барьериста. Видео

Российский легкоатлет Сергей Шубенков опубликовал новую запись в «Инстаграме». Чемпион мира 2015 года по лёгкой атлетике, выступающий в беге на 110 м с барьерами, показал видео с тренировок.
«А я всё жду свой допуск, а пока делаю самое тяжёлое в жизни барьериста упражнение — бег в один шаг (15 барьеров через 3,7 м)», — написал Шубенков в своём «инстаграме», выложив видео.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шубенкова.
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатила в срок штраф World Athletics за допинговые скандалы. В итоге международная организация прекратила рассматривать заявки российских спортсменов на получение нейтрального статуса. Позже ВФЛА выплатила штраф.
Ряд российских легкоатлетов, в том числе Шубенков, допустили возможность смены спортивного гражданства в связи с непрекращающимися скандалами вокруг ВФЛА.
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