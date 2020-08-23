Клебо: «Большой хрустальный глобус» заблудился в России, вернём его следующей зимой
Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо получил «Малый хрустальный глобус» за победу в спринтерском зачёте Кубка мира. Норвежец выразил сожаление, что ему не удалось выиграть общий зачёт, уступив россиянину Александру Большунову.
«Малый глобус» — подтверждение победы в спринтерском зачёте. Жаль, ведь нам должен был достаться более крупный глобус, но он заблудился в России. Нужно изменить это в следующем сезоне. Думаю, «Глобус» отправили туда по ошибке, он приедет домой будущей зимой. Это и есть наша нынешняя цель.
«Малый глобус» — итог прошлого сезона. Будем надеяться, что в следующем году получим и этот глобус, и тот, который побольше», — сказал Клебо в «инстаграме» сборной Норвегии по лыжным гонкам.
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