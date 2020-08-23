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На 82-м году жизни скончалась чемпионка ОИ-1960 Валентина Прудскова

На 82-м году жизни скончалась чемпионка ОИ-1960 Валентина Прудскова
Другие / Прочие виды спорта 0

Советская фехтовальщица заслуженный мастер спорта СССР Валентина Прудскова скончалась на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России. Прудскова – чемпионка Олимпийских игр 1960 года.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валентины Александровны. Информация о времени и месте прощания будет известна позже», — говорится на сайте организации.

Помимо золотой олимпийской медали Прудскова выигрывала серебряную медаль на Играх 1964 года. Кроме того, Прудскова — трёхкратная чемпионка, серебряный и бронзовый призёр чемпионатов мира, семикратный призёр первенства СССР, семикратная чемпионка первенства Союза профсоюзов, шестикратная чемпионка первенства РСФСР.

Причина смерти прославленной фехтовальщицы не сообщается.

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