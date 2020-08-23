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Российские ходоки Мизинов и Новикова установили рекорды сезона в мире

Российские ходоки Мизинов и Новикова установили рекорды сезона в мире
Другие / Лёгкая атлетика 0

В Москве состоялся «Фестиваль ходьбы Московия». Соревнования по спортивной ходьбе на 20 км проходили в поселении Вороновское.

Победителем соревнований среди мужчин стал Василий Мизинов. Трасса была проложена вокруг декоративного пруда. Мизинов преодолел дистанцию за 38 минут. Он опередил Дмитрия Грамачкова, ставшего вторым, более чем на 1,5 минуты. Тройку лучших замкнул Алексей Ишмаметьев.

У женщин победителем стала Марина Новикова — у неё на дистанцию ушло 42 минуты 9 секунд. Второе место заняла Надежда Сергеева, третье — Кристина Мавлетова.

Мизинов и Новикова показали лучшие результаты сезона в мире на этой дистанции. Прежние достижения принадлежали шведу Перселиусу Карстрему и испанке Марии Перес.

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