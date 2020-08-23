Сборная России по шахматам вышла в четвертьфинал онлайн-олимпиады ФИДЕ

Сборная России по шахматам с максимально возможным результатом выиграла групповой турнир онлайн-олимпиады ФИДЕ и напрямую вышла в четвертьфинал.

Заключительный день группового этапа россияне начали с победы над командой Египта со счётом 5-1. Выиграли свои партии Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Екатерина Лагно, Алексей Сарана и Маргарита Потапова, уступила Александра Костенюк.



Затем отечественные шахматисты с минимальным преимуществом обыграли команду Армении – 3,5-2,5. Победу россиянам принёс выигрыш Сараны, Непомнящий, Даниил Дубов, Александра Горячкина, Валентина Гунина и Полина Шувалова разошлись миром с соперниками.



В заключительном матче с румынами сборная России победила со счётом 4,5-1,5. Победные очки принесли Артемьев, Андрей Есипенко и Шувалова, вничью сыграли Александр Грищук, Костенюк и Горячкина.



Сборная России набрала 18 очков из 18 возможных. Второе место в группе заняла команда Болгарии (13 очков), третье — сборная Армении (12 очков).

Соперник россиян в четвертьфинале определится 27 августа по итогам предварительного раунда плей-офф, в котором сразятся сборные, занявшие 2-3-е места в своих группах.