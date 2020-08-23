Олимпийский чемпион Алексей Немов вспомнил самый удивительный день в своей жизни

Четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов вспомнил самый удивительный день в своей жизни – 23 августа 2004 года. В этот день он остался без наград, но впервые в истории гимнастики судьи под нажимом возмущённых зрителей повысили оценку спортсмена за упражнение на перекладине. Однако даже после этого только сам Немов смог успокоить возмущённую несправедливостью публику.

«23 августа 2004 год, Афины… Наверное, самый сложный и вместе с тем удивительный день в моей спортивной жизни. Сегодня я вспоминаю не об оценках и упущенных медалях, а только о вашей поддержке, друзья. Огромное спасибо каждому, чей голос звучал тогда с трибун и у экранов телевизора. Это бесценно!!!» — написал Немов на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии того дня можно посмотреть на странице Алексея Немова в «Инстаграме».

После этого случая некоторые судьи были отстранены от судейства, Немову было принесено официальное извинение, а в правила были внесены революционные изменения (помимо оценки за технику, была введена оценка за сложность, которая учитывала каждый элемент отдельно, а также связки между отдельными сложными элементами).