«Модный оверсайз!» Маргарита Мамун показала фото в больших шортах мужа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке можно посмотреть, как она выглядит в больших шортах мужа.
«Шорты мужа XXL — и вот вам модный оверсайз на затянутой резинке!» — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.
Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.
Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.
- 24 августа 2020
-
11:18
- 23 августа 2020
-
21:49
-
21:13
-
20:33
-
17:39
-
17:27
-
15:37
-
14:07
-
10:09
-
09:44
- 22 августа 2020
-
23:04
-
22:09
-
20:44
-
20:29
-
18:51
-
17:47
-
16:19
-
09:30
-
09:16
-
00:40
- 21 августа 2020
-
23:33
-
20:57
-
20:09
-
17:26
-
14:55
-
14:17
-
14:07
-
13:44
-
12:36
-
11:25
-
10:09
- 20 августа 2020
-
23:38
-
22:16
-
20:28
-
17:54