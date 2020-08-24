«Модный оверсайз!» Маргарита Мамун показала фото в больших шортах мужа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. На снимке можно посмотреть, как она выглядит в больших шортах мужа.

«Шорты мужа XXL — и вот вам модный оверсайз на затянутой резинке!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Маргарита замужем за российским пловцом Александром Сухоруковым. 3 октября 2019 года в семье спортсменов родился мальчик. Сына назвали Львом.

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.