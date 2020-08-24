Сергей Устюгов покатался на фоне «красивейших» горных пейзажей. Фото

Российский лыжник Сергей Устюгов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фотографии со сбора в Терсколе (Кабардино-Балкария).
«Сходили в поход, заодно полюбовались местными красотами. Отдельное спасибо Анатолию Волкову за фото красивейших горных пейзажей», — написал Устюгов.
Посмотреть публикацию можно на странице Сергея Устюгова в «Инстаграме».
28-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски»-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
Минувший сезон в лыжных гонках был завершён досрочно. Из-за пандемии коронавируса организаторы не смогли провести заключительные этапы, которые должны были состояться в США и Канаде.
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