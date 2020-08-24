Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан станет тренером сборной Китая по шорт-треку

Знаменитый шорт-трекист Виктор Ан, который трижды стал чемпионом Олимпийских игр в составе сборной Южной Кореи и трижды — в составе сборной России, станет тренером сборной Китая. Об этом сообщает издание Schaatsen, ссылаясь на корейские СМИ.
Ранее Ану предлагали работу в сборных России и Южной Кореи, однако он принял предложение Китая. Его зарплата составит примерно 300 тыс. евро в год.
Напомним, 34-летний Ан возобновил карьеру перед сезоном-2019/2020, однако в апреле 2020 года объявил об окончательном уходе. Он шестикратный олимпийский чемпион, шестикратный абсолютный чемпион мира (2003-2007, 2014), 20-кратный чемпион мира, восьмикратный обладатель Кубка мира, экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000, 1500 и 3000 метров, многократный чемпион Европы, России и Республики Корея, рекордсмен Олимпийских игр по количеству золотых медалей в шорт-треке (6), а также единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России. Самый титулованный шорт-трекист в истории.
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