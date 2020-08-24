«Вот это пандемия!» Подписчиков восхитили фото Маргариты Мамун с обнажённой спиной

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала на своей странице в «Инстаграме» три новые фотографии, сделанные в Санкт-Петербурге. На снимках спортсменка, одетая в белое платье, позирует с обнажённой спиной.

«В гостях у Питера», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

Подписчики оценили красоту спортсменки. Вот что написали они в комментариях к соответствующему посту.

«Вот это пандемия!»

«Рита, какое фото...»

«Это платье на тебе — просто мечта!»

Мамун — золотой призёр Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике (2013, 2014, 2015), четырёхкратная чемпионка Европы (2013, 2015), четырёхкратная победительница Универсиады в Казани (2013), чемпионка I Европейских игр 2015 года в Баку, многократная победительница Гран-при и этапов Кубка мира.