Алла Шишкина рассказала, как повысить популярность синхронного плавания

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, шаги нужно предпринять для повышения популярности синхронного плавания.

«Нет медийности — нет популярности. Большая проблема нашего вида спорта в том, что нас редко показывают по ТВ, печатают в газетах и журналах. Мы и сами очень закрыты от внешнего мира: тренировочная база в лесу и только по спецпропуску. Но это, в первую очередь, связано с тем, чтобы не светить новые программы, которые просто растащат по кускам.

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Различные телешоу по популярным каналам в прайм-тайм только прибавляют интерес болельщиков к виду спорта. И я очень рада за фигуристов в этом плане. Было бы здорово, чтобы нас знали так же, как их. И мы ведь похожи с фигуркой, только они выступают на замёрзшей воде, а мы в жидкой. Если сравнивать в общем, то красота, пластика, музыка, присутствуют и там, и там. Но интерес к фигурному катанию выше в разы.

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Какие шаги нужно предпринять для повышения популярности синхронного плавания?

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1. Строительство бассейнов, подходящих для занятий синхронным плаванием. Бассейны вроде и есть, но то глубина меньше, чем нужно, то ширина недостаточная. Для начальных групп такие бассейны подходят, а для профессионалов — уже нет.

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2. Можно снять полнометражный фильм и показать его в кинотеатрах по всей стране. Ведь есть, чем гордиться, больше 20 лет без поражений.

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3. Трансляции соревнований в реальном времени и повторы. А почему нет? Программа длится максимум 4 минуты. Иногда вставлять в эфир, так сказать, для красоты.

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Это лишь малая часть того, что необходимо сделать, но без этих шагов, особенно без бассейнов, невозможно проведение шоу (как в фигурном катании) и привлечение большего числа детей, к занятиям синхронным плаванием», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».