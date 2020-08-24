Выгнанная со свадьбы невеста чемпиона мира Заурбека Сидакова сбежала в Москву

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков после громкого скандала на собственной свадьбе вернулся к тренировкам.

Во второй день свадьбы спортсмен с позором выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, которые были сброшены недоброжелателем некоторым гостям. На роликах Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео, якобы, прислала обиженная супруга мужчины, с которым девушка ранее крутила роман.

«Сейчас тренируется в горах, готовится к соревнованиям. Тему Мадины даже с друзьями не обсуждает. Все сделали вид, будто ничего не было. Никто не хочет Заура лишний раз нервировать. Он же так плакал на этой злосчастной свадьбе, как ребенок… Заур как стал чемпионом, вообще никак не поменялся, остался таким же скромным, добрым и честным парнем», — приводит слова родственников Сидаковых «МК».

Известна и судьба Мадины, которая, по словам тех же родственников, сбежала в Москву: «Её даже ее собственная семья не приняла обратно. Она сама от своей семьи и сбежала. Они не простили ей позора. Говорят, что её родной брат так разозлился, что весь их дом разгромил! Она улетела в Москву и спряталась, на связь не выходит даже с подругами. Говорят, что Мадине снял квартиру в столице её возрастной возлюбленный, чья жена вот так ей отомстила. И убедил не высовываться, пока шум вокруг этой истории не утихнет».