Невеста чемпиона мира Сидакова пыталась покончить с собой после скандала на свадьбе

Стали известны подробности, что произошло после скандала на свадьбе двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова.
На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем некоторым гостям, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки сообщил, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.
«Все увидели, как он её прямо за волосы вытянул во двор, бросил на землю, сел на корточки и разревелся как ребенок. Пацаны сразу его схватили и увезли в сторону Дзинаги. Матери Заура стало плохо, отца Мадины вообще забрали в больницу с сердечным приступом. На следующий день сказали, что Мадина пыталась свести счёты с жизнью, но её вовремя спасли.
Простит ли Заур молодую жену? Нет, конечно. Вернее, дело его, но едва ли. Тем более столько уважаемых людей видели это. У нас парни выгоняют молодых жён, даже когда они просто не девственны, если это выясняется в первую брачную ночь», — приводит слова родственников борца «МК».
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