Гость свадьбы Сидакова: осетинская девушка – эскортница? Мужчине это и представить страшно

Один из пожилых гостей свадьбы двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова рассказал, что скандал на свадьбе спортсмена был спровоцирован знатоком осетинских обычаев и традиций.

Во второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, которые были сброшены недоброжелателем гостям-мужчинам. На роликах Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео, якобы, прислала обиженная супруга мужчины, с которым девушка ранее крутила роман. Также автор рассылки заявлял, что в прошлом избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.

«Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы. Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Осетинская девушка – эскортница? Такое мужчине даже представить себе страшно! Не удивительно, что отцу невесты стало плохо! Больше всего его жалко, молодёжь-то скоро оправится», — приводит слова гостя свадьбы «МК».