Гость свадьбы — об оттаскавшем невесту за волосы Сидакове: так поступил бы любой осетин

Гости свадьбы двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова со стороны жениха полностью поддерживают жениха, с позором выгнавшего невесту со свадьбы. По их мнению, дело даже не в прошлом девушки, а в том, что она обманула будущего мужа.

На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем гостям-мужчинам, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки утверждает, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.

«Для осетин так называемый общественный статус превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повёл бы любой осетин на его месте. Наверное, если бы осетинских мальчиков воспитывали настоящими мужчинами, а не мужланами, всё было бы куда приличнее и спокойнее.

Если бы Заур был в курсе ее прошлого, а не обманутым, то был бы морально готов. И повёл бы себя иначе, защитил бы себя и любимую от позора. Ну, появились эти видосы, и что? Сказал бы, что это не она. И за волосы — не её, а того, кто решил опозорить его на весь свет. А с ней потом бы наедине разобрался. А тут, выходит, невеста Заура за дурака держала», — приводит слова гостей «МК».