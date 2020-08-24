Подруга экс-невесты Сидакова: слухи об эскорте — чушь! Мадина никогда не продавала себя

Подруга невесты двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова назвала чушью слухи, что девушка была экскортницей.

На второй день свадьбы спортсмен на глазах у 500 гостей за волосы выгнал супругу Мадину. Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, сброшенные недоброжелателем гостям-мужчинам, где Мадина позирует в полуобнажённом виде. Видео якобы прислала обиженная супруга мужчины, с которым у девушки был роман. Автор рассылки утверждает, что избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.

«Эскортница – это которая спит с мужчинами за деньги?! Чушь какая! Мадина из очень обеспеченной семьи, ей это не надо. И Заур об этом прекрасно знал.

Мадина никогда не продавала себя, но у неё был серьёзный роман с человеком намного старше её. Не ради денег, это была любовь. Но она не могла закончиться свадьбой, потому что этот человек женат. Вполне вероятно, что здесь дело рук женщины. Но только не из зависти, а из ревности», — приводит слова подруги «МК».